Mirafiori, in arrivo un nuovo McDrive in via Pio VII dove c'era la vecchia carrozzeria

Grandi novità in vista per Torino Sud. In via Pio VII infatti, per la precisione al civico 151, potrebbe arrivare un McDrive: quei negozi targati McDonald che servono la clientela che rimane in auto e fa il giro della struttura per ritirare l'ordinazione fatta all'altro capo dell'edificio.

Tra Circoscrizione 2 e Circoscrizione 8

Per ora è un progetto solo sulla carta, ma nei giorni scorsi i rappresentanti della Circoscrizione 2, insieme a quelli della Circoscrizione 8 (l'area è confinante), hanno voluto fare un sopralluogo per chiarire alcuni aspetti. Dove ora c'è una carrozzeria in disuso, infatti, potrà essere ricavato questo nuovo spazio commerciale, ma ci sono alcuni aspetti da tenere presenti.

Sicurezza e ambiente

"Si stima che, con il McDrive in funzione, potranno esserci una media di 140 auto ogni ora in più, in zona. E questo ci pone due esigenze: una a livello di sicurezza stradale e una di traffico", dice Alessandro Nucera, coordinatore Mobilità, Lavori pubblici e Pianificazione Urbanistica per la Circoscrizione 2. "In quel tratto di via Pio VII, infatti, ci sono tre corsie per ogni direzione, ma capita che ogni tanto qualcuno faccia inversione per cambiare direzione. Una manovra pericolosissima, che è stata origine di alcuni incidenti in tempi recenti, di cui uno mortale. Visto che l'ingresso sarà nella direzione dalla periferia verso il centro di Torino, chiediamo che come dissuasore sia realizzato uno spartitraffico che impedisca alle vetture che procedono nel senso opposto di azzardare la manovra, tagliando ben sei corsie".



Senza dimenticare l'aspetto ambientale ed estetico: "Non vorremmo solo una colata di cemento, ma qualcosa di verde, con piante e alberi, così da abbellire la zona, ma anche per compensare in parte l'impatto ambientale delle 140 auto di media in più, soprattutto in alcune ore della giornata".

Opportunità e posti di lavoro

Il territorio, tuttavia, attende con entusiasmo: "Si tratta di una grande opportunità, che può creare movimento in una zona residenziale, ma con pochi presìdi - prosegue Nucera -. E se da un lato questo può ravvivare la zona, dall'altro chiediamo anche che le assunzioni, magari con una clausola apposita, possano privilegiare chi vive sul territorio. Così da creare posti di lavoro".



Con lo spartitraffico, le corsie nel tratto interessato si stringeranno da tre a due (da corso Traiano a via Duino). Se tutto andrà a buon fine, inoltre, saranno realizzati anche alcuni parcheggi di uso pubblico, dunque non riservati all'attivià commerciale. "Siamo pronti a dare il nulla osta alla città, ma vorremmo a appunto un occhio di riguardo su questi aspetti che per noi sono fondamentali".