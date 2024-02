Buche e asfalto dissestato alle fermate bus di corso Potenza: "Sono pericolose". Gtt replica: "Le sposteremo"

Pericoloso usare le fermate

L'esponente della maggioranza ha effettuato anche un sopralluogo vicino all'incrocio con via Pianezza , costatando che " raggiungere le fermate spesso significa passare su dei tratti di banchina che presentano numerose e in alcuni casi forti sconnessioni del terreno, creando particolare disagio per persone anziane e persone con disabilità o genitori con il passeggino ". " Queste problematiche - aggiunge - inducono molti ad attraversare in modo pericoloso per raggiungere più agevolmente le fermate e questo accade perché gli attraversamenti pedonali sono all’altezza dei semafori e quindi distanti dalle banchine ".

Spostare le fermate

Nelle scorse settimane Gtt e gli uffici comunali della Mobilità hanno effettuato un sopralluogo nell'area, a seguito del quale è stato predisposto un progetto di riqualificazione, riposizionamento e messa in sicurezza. Sono in corso ulteriori accertamenti dell'azienda di corso Turati, ha chiarito l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta nella risposta, "per spostare le fermate dopo l'incrocio perché le radici degli alberi non permettono una buona pedonalizzazione e non si può restringere la carreggiata perché creerebbe problemi per la svolta a sinistra e destra in via Pianezza".