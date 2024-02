Tamponamento tra due veicoli nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio, sulla tangenziale nord di Torino, all'altezza Collegno direzione Milano.



L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 8.



A seguito dello scontro non si registrano feriti gravi. Forti disagi, invece, alla circolazione su entrambe le carreggiate dove da circa un'ora si sono sviluppate code. Intervento in corso per ristabilire la normale viabilità.

Sul posto sta operando la Polizia Stradale di Torino.