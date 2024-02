Banca Territori del Monviso apre le porte ai giovani studenti

Nel secondo incontro, calendarizzato per il prossimo mercoledì, verranno spiegate nel dettaglio le caratteristiche del “Conto Evo giovani soci BTM”, si approfondirà come si struttura, lato marketing, un layout grafico che sia coerente e impattante, fino alla definizione di una vera e propria campagna di comunicazione per la sua promozione. Saranno infatti proprio gli studenti a dover ideare la nuova campagna di prodotto e per farlo si divideranno in gruppi, ognuno dei quali dovrà strutturare un proprio progetto nell’ambito di un vero e proprio contest. I vari progetti verranno presentati nel terzo incontro del percorso, quando la giuria interna di BTM li esaminerà uno a uno e decreterà il gruppo vincitore, che verrà premiato con un riconoscimento economico. Tutti i partecipanti verranno omaggiati con bellissimi gadget.