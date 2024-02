A Torino servono 140mila farmaci per i più bisognosi. Il sindaco Lo Russo aderisce alla Raccolta [VIDEO]

Anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha partecipato nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, alla 24esima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco. Il primo cittadino ha preso parte all’iniziativa benefica, organizzata dal Banco Farmaceutico e a cui aderiscono oltre 5mila farmacie in tutta Italia, facendo una donazione presso la farmacia Collegiata Santa Maria in via Francesco D’Assisi.

Oltre 300 le farmacie coinvolte nel Torinese