Cantieri di lavoro, aperte le candidature per gli over 45 al Comune di Chivasso

Cantieri di lavoro per over 45 al Comune di Chivasso. In collaborazione con il Centro per l’Impiego, è stato pubblicato l’avviso relativo al progetto di sostegno all’educazione alimentare ed ambientale la cui sede lavorativa è fissata nell’Istituto comprensivo “Demetrio Cosola”, in località Castelrosso.

Fino al prossimo 18 febbraio, dal sito di Agenzia Piemonte Lavoro, alla pagina “Cantieri di lavoro – offerte quadrante metropolitano”, i disoccupati o inoccupati, con età pari o superiore ai 45 anni, possono presentare la propria candidatura per i 2 posti previsti la cui attività sarà articolata in 260 giornate lavorative complessive. La domanda di partecipazione si compila on line su https://shorturl.at/mxBFW .

In collaborazione con il personale scolastico e la società di ristorazione affidataria del servizio di ristorazione, i candidati selezionati saranno chiamati a sensibilizzare gli alunni sul valore degli alimentari consumati, sul corretto smaltimento dei rifiuti alimentari nel rispetto dell’ambiente e sulla corretta destinazione delle eccedenze. Prevista anche la sorveglianza all’esterno degli edifici scolastici a supporto della corretta circolazione e del rispetto civico.

La graduatoria sarà formata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente aggiornato, la cui attestazione deve essere uguale o inferiore a 6.500 euro. Ulteriori requisiti richiesti ai candidati e maggiori dettagli sono consultabili sul sito del Comune di Chivasso.