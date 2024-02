Un grande cuore di "Amore Eterno": in piazza Castello l'installazione per tutti gli innamorati

Un grande cuore di fiori rossi , dedicato all’Amore Eterno. Dall’8 al 16 febbraio, torna in piazza Castello l'installazione dei fiorai di Ascom Confcommercio Torino e provincia per tutti gli innamorati.

Fiori resistenti

Il cuore è dedicato, quest’anno, all’Amore Eterno ed è realizzato con ben 500 mazzetti di gipsofila rossa avvolti in un tulle anch’esso rosso per rendere omaggio all’amore duraturo, proprio come i piccoli fiorellini che lo compongono, tra i più resistenti che si possano trovare in natura.