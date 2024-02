Stalkerizza la ex e la minaccia, poi prova a investirla con il motorino: arrestato

Brutto caso di maltrattamenti in famiglia, finito con l'arresto di un uomo e una denuncia anche per lesioni personali.

Era sera quando una donna italiana ha chiamato il 112 riferendo che l’ex compagno si era presentato a casa dei familiari di lei, che la stavano ospitando, e che aveva manifestato comportamenti molto aggressivi.

Dopo aver ricevuto una serie di numerosi messaggi telefonici dal contenuto pretestuoso volti a riappacificarsi, la donna è scesa in strada per tutelare la serenità dei familiari e allontanare l'ex. L’uomo, però, intuendo che non avrebbe ottenuto quanto desiderato, ha inveito contro di lei e l'ha colpita con un violento schiaffo sul collo, per poi danneggiare il cofano dell’auto dei familiari e scagliarsi violentemente contro il portone di casa, pur di farsi aprire dai parenti.

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’ordine per episodi di violenza nei confronti di familiari e conviventi, è stato raggiunto da una pattuglia della polizia poco dopo aver tentato di investire la donna con il motorino. Fermato, l'uomo è stato arrestato.