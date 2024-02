“Scatta il tuo Natale 2023-2024”: i vincitori del concorso

Proclamati i vincitori del concorso "Scatta il tuo Natale", promosso dall'assessorato regionale all'Istruzione e Merito guidato da Elena Chiorino. Sono 65 le scuole primarie piemontesi – sia pubbliche che paritarie - che hanno aderito all’iniziativa, inviando le immagini dei lavori realizzati a scuola per Natale.

Il premio consiste in un contributo di 1.000 euro da spendere in visite didattico-educative per l’ingresso a strutture culturali e scientifiche del Piemonte e per eventuali costi di trasferimento

Sono otto – una per ogni Provincia - le scuole primarie piemontesi premiate, cui si aggiungono quattro premi speciali assegnati ai lavori secondo le categorie: “Bianco Natale” che premia l’originalità nella valorizzazione del tema della Natività); “Che idea fantastica!” che premia l’originalità dell’invenzione artistica); “Non si butta via niente” per l’elaborato che maggiormente utilizza materiale di recupero; “Tutti per uno, uno per tutti” per l’elaborato in cui più si valorizza il lavoro di gruppo.

“I bambini hanno partecipato con passione ed entusiasmo alla nostra iniziativa” ha spiegato l'assessore Elena Chiorino. “Esprimere la propria fantasia, attraverso le opere realizzate in classe con l'aiuto degli insegnanti a cui va il mio più sentito ringraziamento, ha consentito di riscoprire i valori intrinseci del Natale troppo spesso dimenticati. Sono orgogliosa di poter offrire l'opportunità di far vivere un'esperienza didattica indimenticabile ai bambini. Un momento di condivisione utile ad esplorare le innumerevoli meraviglie del Piemonte”.

Tutte le immagini degli elaborati partecipanti al concorso sono pubblicate sul sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/scatta-tuo-natale-2023-24

L’elenco delle vincitrici dell’edizione 2023-2024

Provincia di Alessandria: Scuola primaria “De Amicis”

Provincia di Asti: Scuola primaria di Castelnuovo Don Bosco

Provincia di Biella: Scuola primaria di Pollone (Occhieppo Inferiore)

Provincia di Cuneo: Scuola primaria di Bene Vagienna

Provincia di Novara: Scuola primaria Rodari (Trecate)

Città metropolitana di Torino: Scuola primaria Torazzi (Azeglio)

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Scuola primaria di Piedimulera (Villadossola)

Provincia di Vercelli: Scuola primaria di Livorno Ferraris

Premi speciali

Categoria “Bianco Natale”: Scuola primaria - Ala di Stura (TO)

Categoria “Che idea fantastica”: Scuola primaria Airaudi Vallo – Fiano (TO)

Categoria “Non si butta via niente”: Scuola primaria Fanciulli – Acqui Terme (AL)

Categoria “Tutti per uno, uno per tutti”: Scuola primaria Trinità – Bene Vagienna (CN)