Manutenzione notturna sul raccordo Torino-Caselle: si rifanno gli impianti di illuminazione

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti di illuminazione lungo uno dei rami dello svincolo 1 – Tangenziale, al km 2,800 del Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”. Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione gli interventi saranno eseguiti in orario notturno.

Per consentire i lavori, dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 8 febbraio, alle 6:00 di domani venerdì 9 febbraio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dal Raccordo per chi proviene da Torino e si immette in A55 in direzione Milano/Piacenza.

Durante la chiusura la circolazione proveniente da Torino e diretta in A55 potrà uscire allo svincolo 2 per Borgaro e riprendere il Raccordo in direzione Torino fino all’uscita per la tangenziale.