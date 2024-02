Una telecamera per “proteggere” il trasporto pubblico in via Vanchiglia: “Ma resta problema della sosta in doppia fila”

Una telecamera per “proteggere” la corsia del trasporto pubblico in via Vanchiglia

Sono in arrivo importanti novità per via Vanchiglia: presto, infatti, la Città di Torino installerà una telecamera per “proteggere” la corsia riservata al trasporto pubblico. L'annuncio è stato fatto dall'assessora alla viabilità Chiara Foglietta durante una Commissione Consiliare per discutere dei problemi di inquinamento acustico e atmosferico della zona.

La nuova telecamera

La nuova telecamera (recuperata da quelle previste dal progetto “Torino Centro Aperto” della Giunta Appendino, ndr), anche se non è stato specificato quando, verrà installata all'angolo con via Artisti con l'obiettivo di garantire la “libera” circolazione dei mezzi pubblici e dei taxi su una strada : “Il vero problema – ha sottolineato Foglietta – resterà quello della sosta in doppia fila, brutta abitudine che ad oggi persiste in modo molto evidente: a proposito, dovremo capire come intervenire perché le multe che continuiamo a dare non hanno risolto la situazione”.

Progettualità condivise

Da Foglietta è poi arrivato un invito a collaborare per promuovere soluzioni condivise: “Siamo a disposizione – ha aggiunto – per accogliere e confrontarci sulle progettualità da condividere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i quartieri a 30 km/h, consapevoli di non poter riempire la città di autovelox e di telecamere”.

Inquinamento acustico

Per quanto riguarda i temi trattati nella Commissione, in risposta ad un'interpellanza del consigliere comunale di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, sono stati illustrati i dati sull'inquinamento acustico in via Napione e via Vanchiglia, i quali mostrano uno sforamento dei limiti di legge sia in orario diurno che notturno (rispettivamente 65,5 e 55 decibel).

Nel primo caso, si raggiungono i 68,6 di giorno e i 62,2 di notte verso corso Regina Margherita e i 68,8 di giorno e i 61,6 di notte verso corso San Maurizio; nel secondo, si raggiungono i 69,3 di giorno e i 61,7 di notte verso corso Regina Margherita e i 68.9 di giorno e i 62,8 di notte verso corso San Maurizio: “Pur non rientrando – ha precisato ancora Foglietta - nelle aree di intervento prioritarie, ovvero quelle dove si superano i 70 decibel, le criticità sono state segnalate”.

Gli interventi di GTT

Aggiornamenti anche sul fronte GTT: l'azienda, infatti, ha in programma il ripristino dei binari del tram deteriorati e il rifacimento della segnaletica orizzontale nell'ambito della manutenzione ordinaria.