Camera Ardente di Vittorio Emanuele a Venaria, il saluto di La Russa: "Savoia artefici dell'unità d'Italia" [VIDEO]

Se la storia fosse andata in un'altra direzione, il 3 febbraio 2024 sarebbe morto Vittorio Emanuele Re d'Italia. Il figlio dell'ultimo monarca prima dell'avvento della Repubblica, Umberto II, verrà sepolto domani nella Basilica di Superga mentre nella giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, si è tenuta la camera ardente nella Chiesa di Sant'Uberto, alla Reggia di Venaria Reale.

Emanuele Filiberto ricorda il padre

Presente il figlio Emanuele Filiberto che, commosso ma riconoscente, ha incontrato brevemente i giornalisti prima di ricevere i visitatori. "Non ha sofferto - ha dichiarato - voglio ringraziare malgrado la pioggia tutte le persone che sono arrivate qui oggi. Il Presidente La Russa è stato uno dei primi a mandarmi un messaggio, mi ha fatto molto piacere e so che ci teneva, come ha appena detto, per la storia d'Italia e per quello che i Savoia hanno rappresentato".

La Russa: "Savoia artefici dell'unità d'Italia"

Il presidente del Senato è arrivato a porgere le condoglianze verso le 14:30. "Questa mia visita tra il privato e l'ufficiale - ha commentato Ignazio La Russa - è motivata da due ragioni: prima di tutto la mia amicizia ultradecennale con Filiberto, sentivo il dovere di stare vicino a un amico in questo momento. Poi anche un giudizio che non può essere frazionato, che deve essere complessivo sulla Casa Savoia a partire dai secoli scorsi, che non può essere solo ombre o solo luci, sono luci e ombre ma non dimentico che la Casa Savoia è stata artefice dell'unità d'Italia".

L'arrivo di Marina Doria a Venaria

Alle ore 16 la moglie di Vittorio Emanuele, Marina Doria, ha raggiunto Emanuele Filiberto e le figlie insieme a amici di famiglia, dame di compagnia e membri dei Savoia come il Gran Cancelliere. Alle 16:20 è iniziata la benedizione da parte di Monsignor Gonzino. Centinaia durante tutto il pomeriggio sono stati i cittadini passati a rendere omaggio alla famiglia.

I personaggi attesi domani per i funerali

Per i funerali di domani, privati, sono attesi il Granduca Jean di Lussemburgo, Alberto di Monaco, Sofia di Spagna, Laurent e Astrid principi di Belgio, Martino d'Asburgo, il Granduca George Romanov di Russia e principi di Portogallo, Arabia Saudita, Serbia, Borbone delle Due Sicilie e Albania. Dei Savoia sarà presente anche Maria Pia, sorella di Vittorio Emanuele, e il nipote Aimone di Savoia Aosta.