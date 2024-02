Castiglione Torinese si veste di rosa per ospitare la 'Just The Woman I Am'

In tarda mattinata si è tenuta nella Sala Matrimoni del Comune di Castiglione Torinese la conferenza stampa di presentazione della ‘Just The Woman I Am’ 2024, la celebre corsa-camminata organizzata dal CUS Torino e giunta all’undicesima edizione. La manifestazione nasce per sostenere la raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro e la promozione della prevenzione, dei corretti stili di vita, dell’inclusione e della parità di genere.

A fare gli onori di casa il sindaco di Castiglione Torinese Loris Giovanni Lovera e gli assessori Mario Fadda, Graziella Busca e Fiorenzo Borello, onorati della presenza del presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio.

Il primo cittadino castiglionese, che a fine presentazione ha ricevuto in dono dallo stesso D’Elicio la cravatta del CUS Torino come segno di buon auspicio, ha presentato così l’evento: “Il nostro impegno verso la comunità è quello di continuare il cammino di sensibilizzazione alla prevenzione e all’inclusività, indicato con apposita segnaletica, che ricalca quello della StraCastiglione e della Sports and Music Hope Color, con partenza e arrivo fissati presso il Parco del Chiostro di Strada Cottolengo. Manifestazioni come la ‘Just The Woman I Am’ puntano a raggiungere i nostri stessi obiettivi. Ringrazio il presidente D’Elicio e tutto il CUS Torino per il grande supporto, così come voglio ringraziare Giovanni Mirabella, il presidente della Hope Running, associazione seria con la quale la nostra Amministrazione Comunale sta collaborando e che ha tra i suoi focus principali l’integrazione e l’inclusione. Domenica 3 marzo ci sarà una grande partecipazione di persone con disabilità, la cui iscrizione verrà coperta totalmente a livello finanziario grazie ad un apposito bando regionale che abbiamo depositato e vinto”.

L’assessore allo Sport di Castiglione Torinese, Mario Fadda, ha colto l’occasione per svelare la realizzazione del percorso permanente di 7 chilometri sul territorio cittadino della ‘JTWIA On the road’: “Siamo orgogliosi di questo percorso ciclo-pedonale permanente, indicato con apposita segnaletica, che ricalca quello della StraCastiglione e della Sports and Music Hope Color, con partenza e arrivo fissati presso il Parco del Chiostro di Strada Cottolengo. Nel pomeriggio di domenica 3 marzo, alle ore 16 in contemporanea con l’appuntamento nel capoluogo piemontese, l’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese insieme all’Asd Hope Running Onlus di Chivasso darà quindi vita alla sua ‘Just The Woman I Am’ accompagnando i partecipanti lungo questo percorso. Ringrazio sin d’ora tutte le associazioni che abbiamo coinvolto e che quotidianamente dedicano del tempo agli altri. Sarà una giornata speciale, ne sono sicuro”.

La parola è poi passata a Graziella Busca, assessora castiglionese al Welfare: “Sono molto sensibile a quest’iniziativa e felice di avere la ‘Just The Woman I Am a Castiglione Torinese. La ricerca è molto importante e sostenerla è l’obiettivo principale da perseguire: questo evento ha il potere di sensibilizzare sia i piani alti sia la popolazione e non vediamo l’ora che arrivi il 3 marzo”.

Riccardo D’Elicio, numero uno del CUS Torino, si è subito sentito a casa a Castiglione Torinese: “Ho il piacere di scoprire una cittadina dove c’è una splendida comunità. Poter aiutare dei giovani ricercatori che stanno dedicando la loro vita alla ricerca è lo scopo principale per cui è nata la ‘Just The Woman I Am’. Ad oggi, quando manca poco meno di un mese all’evento, abbiamo già superato le iscrizioni dell’anno passato e i numeri cresceranno ancora. Queste sono zone bellissime e l’augurio che voglio rivolgervi è che la ‘JTWIA On the road’ prenda piede a Castiglione Torinese e negli anni venga data continuità a questa manifestazione sul territorio”.

La ‘Just The Woman I Am’ non è solamente una corsa-camminata a scopo benefico, è molto di più: sostenere la ricerca universitaria nella lotta contro il cancro è oggi più che mai importante e farlo in un’atmosfera di divertimento e allegria rende tutto davvero speciale. La JTWIA di Castiglione Torinese, organizzata con il patrocinio del Comune e con il contributo della Regione Piemonte, è una festa per tutta la famiglia. Una giornata inclusiva da non perdere, unica nel suo genere. Allacciati le scarpe e unisciti al divertimento!

Nel corso della presentazione ufficiale dell’attesissimo evento sono stati inoltre svelati tutti i dettagli di questa giornata memorabile per Castiglione Torinese, per la Hope Running e per tutti i partecipanti. Il cuore del divertimento sarà proprio il Parco del Chiostro, dove a partire dalle ore 15 il dj set di Leyla darà il via ufficiale alla festa e lo speaker Antonio Augelli coinvolgerà tutti i presenti con la sua riattivazione muscolare. Non poteva esserci modo migliore per avvicinarsi alla partenza della ‘Just The Woman I Am’, fissata per le ore 16.

Ci si può iscrivere all’evento fino alle ore 22 del 12 febbraio direttamente online al link https://api.endu.net/r/i/85688 entrando a far parte del grande gruppo ‘Hope Just Women Castiglione Torinese’ o partecipando con un suo sottogruppo: si riceveranno l’iconica maglietta rosa dell’evento ‘JTWIA’ con i loghi del Comune di Castiglione Torinese e della Hope Running, il pettorale personalizzato e la sacca. Dal 13 febbraio sarà ancora possibile iscriversi, ma non saranno garantite la maglietta, il pettorale e la sacca.

Questi , inoltre, i punti di iscrizione fisici nei quali è possibile iscriversi di persona compilando gli appositi moduli:

Castiglione Torinese

1. Casa Pochè, Via Mario Caudana 22. Tel. 011 068 1011.

Orari: lun. 6,00-17,00; mar.-mer. 6,00-20,00; gio.-ven.-sab.-dom. 6,00-23,00.

Chivasso

1. Hope Running, Corso Galileo Ferraris 60. Tel. 371 517 2531.

Orari: lun. 9,00-11,30; mar. 19,00-20,30; ven. 9,00-10,30.

2. Bottega d'Arte, Via Torino 13. Tel. 340 372 9617.

Orari: mar.-mer.-gio.-ven.-sab. 9,00-12,00 e 15,30-19,00

San Mauro Torinese

1. Casa Einaudi, Parco Einaudi 2. Tel. 348 046 7580.

Orari: lun.-mar.-mer.-gio. 11,00-17,00; ven.-sab. 11,00-23,00; dom. 11,00-17,00.

Tutte le info relative alla Asd Hope Running Onlus le potete trovare a questi link: