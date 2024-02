Nichelino primo Comune in Italia a promuovere un percorso (gratuito) di educazione cinofila

Dopo essere stato il primo Comune italiano a dire no ai cani alla catena, adesso Nichelino lancia un'altra iniziativa innovativa a favore degli amici a quattro zampe. L’Ufficio Tutela Animali, in collaborazione con l'associazione Umanimalmente, ha deciso di avviare percorsi di educazione cinofilia gratuiti.

Impegnati educatori cinofili professionisti

L'obiettivo è promuovere un percorso di educazione cinofila di base vera e propria, rivolta a chi ha intenzione di creare solidi legami con i propri compagni di vita a quattro zampe. "Si tratta di un progetto unico nel suo genere, primo in Italia per impostazione e finalità - spiega l'assessore Fiodor Verzola - il programma sarà curato da educatori cinofili professionisti e prevede 7 incontri: i primi 2 sotto forma di conferenze divulgative aperte a tutta la cittadinanza e 5 lezioni pratiche della durata di un'ora e mezza in gruppi selezionati da tre binomi cadauno".

Primo incontro il 15 marzo al centro Grosa

Le candidature per partecipare al percorso pratico potranno essere effettuate solo durante gli incontri introduttivi, pertanto la partecipazione ad entrambe le conferenze sarà necessaria e obbligatoria per chi desidera accedere al percorso successivo in campo.

Il primo incontro di presentazione e inizio del progetto avrà come tema “Armonia Uomo-Cane: Fondamenti di Educazione Cinofila di Base”: l'appuntamento è per il 15 marzo, alle ore 20.45, al centro “Nicola Grosa”. In questa occasione non è prevista la presenza del cane, perché sarà soprattutto l'occasione di effettuare le selezioni per far parte del progetto.