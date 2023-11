Nichelino dice "basta" ai cani legati alla catena. E' la prima città in Piemonte a vietarlo per legge

Intanto a Nichelino ha preso il via anche il progetto "Mi Fido di te" per portare in modo strutturale la pet therapy nelle scuole. "Attraverso gli interventi assistiti con gli animali, ci proponiamo di valorizzare la relazione col cane e il conseguimento di benefici di carattere educativo e didattico", ha spiegato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. Un modo per permettere ai giovani di affacciarsi al futuro, sapendo riconoscere il ruolo degli animali nella società.