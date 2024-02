Sanremo 2024, da Umberto Tozzi agli Eiffel 65: una serata cover all'insegna dei duetti "torinesi"

Una serata cover del Festival di Sanremo all'insegna della musica piemontese.

Sono diversi gli artisti chiamati dai cantanti in gara all'Ariston per la 74ª edizione.

Umberto Tozzi ha accompagnato i The Kolors sui un medley dei suoi successi, da Ti amo a Gloria.

Il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino è stato invece chiamato da Clara che insieme a Ivana Spagna si è esibita ne Il cerchio della vita.

Infine, gli Eiffel 65 hanno accompagnato il 're del reggeaton' Fred De Palma sulle note dei più grandi successi del gruppo torinese, Too much of Heaven, Viaggiare insieme e Blu facendo ballare tutto l'Ariston.