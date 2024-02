Un lettore ci scrive: "Da Vanchiglietta, arrivare in centro con i mezzi pubblici è un'odissea"

Altro che isole greche e mari sconfinati: a volte, l'Odissea, trova la sua cornice anche tra le strade di Torino, tra paline, binari, asfalto e marciapiedi. La testimonianza ci arriva da un lettore - che chiede di rimanere anonimo - che abita nella zona di Vanchiglietta.

Da Vanchiglia al centro (e ritorno)

Abituato a muoversi con i mezzi pubblici, disagi e ritardi lo hanno portato a chiedersi come si possa fare "da Vanchiglietta, coi mezzi pubblici, a raggiungere il centro o altre zone di Torino nelle ore di punta e non e a ritornare a casa". E l'elenco dei disagi, redatto addirittura due mesi fa abbondanti, era piuttosto variegato e dettagliato: "Il 19 passa raramente senza rispettare gli orari, con il 15 lunghe attese raddoppiate a causa del cambio da bus a tram e viceversa, per il 56 il capolinea è lontano, con attese lunghissime anche all'ora di punta". E ancora il 61: "Dopo lunghe attese non si può salire tanto è pieno (non oso immaginare come possa fare un disabile....)". Situazione simile a quella descritta per il 68. E anche il 75 ha "capolinea lontano con attese mediamente lunghe", mentre il 77 "passa raramente senza rispettare gli orari".

Due mesi dopo

Ma col passare del tempo la situazione non è migliorata: "Sono passati più di 2 mesi dalla mia segnalazione e la situazione del TPL è ancora peggiorata, in media per percorrere in città 10 chilometri per andare a lavorare e altri 10 per tornare a casa perdo circa 3 ore al giorno per colpa del pessimo funzionamento dei trasporti soprattutto di tram e autobus (15-56-61-68). Che consigli potete dare a chi non abita vicino alla metro?".