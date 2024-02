Ivrea, giro di vite sulla sicurezza durante le celebrazioni del Carnevale: guai per chi guida ubriaco o sotto effetto di droga

In occasione del carnevale di Ivrea, i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno effettuato i controlli straordinari del territorio previsti per l’evento che, come ogni anno, ha richiamato un grosso afflusso di persone nel centro eporediese.



In particolare, nel corso della nottata fra l’8 e il 9 febbraio, sono state controllate una cinquantina di autovetture per un totale di più di ottanta persone. Di queste, tre sono state deferite in stato di libertà perché alla guida in evidente stato di ebbrezza per “guida sotto l’influenza dell’alcol”, con conseguente ritiro della patente ed uno per “uso personale di sostanze stupefacenti”, perché trovato in possesso di una dose di Hashish. Altri due, un ventisettenne ed un trentanovenne, entrambi del Canavese, sono stati denunciati per “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” in quanto trovati in possesso di coltelli a serramanico.