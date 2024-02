Iannò (Torino Libero Pensiero) denuncia: "Continuano le difficoltà per accedere al servizio taxi"

Il consigliere comunale di minoranza Pino Iannò, di Torino Libero Pensiero, affronta la questione taxi: "“Animali non ammessi, disagi per cittadini con difficoltà motorie di trovare un taxi disponibile, sono solo alcune delle problematiche che emergono dalle cronache dei quotidiani. L’interpellanza discussa oggi in Consiglio comunale, ha voluto puntare il focus sul servizio pubblico torinese, per capire quali siano i numeri dei taxi e come sia articolato".

"Dalla risposta dell’Assessore si è delineato che le licenze attive in città sono 1501, l’età media dei torinesi è di 54,4 anni e le donne al volante sono 86. I turni che non possono superare le 12 ore nell’arco delle 24 sono articolati su 5 orari di servizi diurni e notturni. Nel 2023 sono state accertate 98 violazioni al Regolamento taxi e sono stati avviati 16 provvedimenti volti alla sospensione della licenza e 3 sospensioni della licenza, mentre sono pervenute 17 segnalazioni per inadempienze da parte di utenti del servizio pubblico taxi".

"Chiederò un ulteriore approfondimento nella Commissione consiliare competente, per capire quale sia la situazione sulla reale accessibilità al servizio pubblico per i disabili e verificare quali siano le criticità legate al trasporto di animali”, conclude Iannò.