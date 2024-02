Optos Silverstone, al Mauriziano un "supereroe" che può salvare la vista a tempo di record

Lo strumento più avanzato al mondo

"Si tratta di una strumentazione davvero unica - spiega il dottor Francesco Faraldi, direttore dell'ambulatorio di Oculistica - dal valore di circa 300mila euro. In questi anni la tecnologia è andata avanti a velocità molto sostenuta, io stesso ho visto tre generazioni di strumentazione. Pazienti in passato condannati alla cecità ora possono essere operati. E oggi, con questa strumentazione, siamo in grado di avere immagini della retina in pochi millisecondi e con una grande definizione". Diagnosi più rapide e precise, dunque, che possono accelerare le capacità di cura. Coinvolte alcune delle maculopatie più diffuse "anche a causa dell'uso dei nuovi dispositivi tecnologici. Sono patologie che, se gestita bene, può evitare conseguenze e invalidità. Ma bisogna avere una presa in carico precoce dei pazienti".