Danneggia le auto in sosta con il sellino di una bici: arrestato dai carabinieri

Doppio intervento dei carabinieri nella domenica appena trascorsa.

Danneggia auto in sosta con un sellino di bicicletta: arrestato

Nella serata di domenica 11 febbraio una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, transitando nei pressi di Via Feletto, ha individuato un trentenne, senza fissa dimora, probabilmente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, intento a danneggiare il parabrezza di numerose autovetture, regolarmente parcheggiate in quella zona, utilizzando il sellino di una bicicletta.

I militari lo hanno inseguito, raggiunto ed arrestato per “danneggiamento aggravato”. Successivamente, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Rapina una donna: interviene un allievo Carabiniere e lo blocca

È accaduto sempre domenica, stavolta in via Roma, in pieno centro città: un sessantenne di origine nordafricana, senza fissa dimora, ha aggredito una donna per sottrarle il telefono cellulare. Il crimine è stato sventato da un giovane allievo Carabiniere, in libera uscita, che, assistendo alla scena, ha bloccato l’uomo e chiamato i rinforzi.

Sul luogo è giunta una pattuglia della Polizia di Stato, competente per la macro area, che ha coadiuvato il Carabiniere nell’arresto dell’uomo gravemente indiziato del reato di “rapina impropria”. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.