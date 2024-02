ERC20 entra nella top 10 delle meme coin facendo +1.200% in 7 giorni

ERC20 riesce a entrare nella top 10 delle meme coin (in questo momento occupa l’ottavo posto) facendo +1.200% in soli 7 giorni e raggiungendo il valore di $0,1976. Anche se ieri ha corretto del 13%, è interessante capire di più su questo nuovo token.

Intanto prosegue la parabola di SMOG, un’altra meme coin che, secondo molti esperti, è destinata a diventare la nuova Pepe: dopo essere stato lanciato su Jupiter, il token ha registrato un balzo del 134% e il market cap è volato a 73 milioni di dollari, inoltre da poco sarà possibile anche acquistarlo su Ethereum. Ecco come partecipare al suo airdrop.

ERC20 entra nella top 10 delle meme coin

La meme coin ERC20 oggi occupa l’ottavo posto nella classifica generale delle meme coin, avendo guadagnato un impressionante 830% nell’arco di una sola settimana. Il token ERC20 è stato originariamente concepito come una versione alternativa aggiornata di una criptovaluta, di modo che potesse fornire delle funzionalità aggiuntive.

Tuttavia, nel corso degli anni, i 97.000 possessori del token hanno trovato molti modi per utilizzarlo, dandogli maggiore rilievo. ERC20 può contare su smart contract, transazioni veloci, e altri vantaggi in una blockchain decentralizzata.

Il token ERC20, grazie allo smart contract, garantisce transazioni affidabili e riservate senza la partecipazione di intermediari esterni, come le banche o altre terze parti. Inoltre piuttosto che essere un token a durata chiusa e con confini, tempo di transazione e strumenti limitati, il token ERC20 è aperto a innovazioni future.

Probabilmente anche per questa potenzialità ha visto una sostanziale crescita, anche se oggi è sceso di quasi il 30% nelle 24 ore, per cui è bene monitorarlo per vedere cosa farà. Intanto SMOG è la nuova meme coin di Solana che, viste le premesse, sembra avere ogni caratteristica per diventare la nuova Pepe.

SMOG: la meme coin di Solana può essere la nuova Pepe?

Mentre ERC20 fa parlare di sé, arriva una nuova meme coin sulla rete Solana, che promette di dare vita al “più grande airdrop della storia, distribuito sulla blockchain di Solana", e che lo ha fatto finire nella classifica dei top gainers con il lancio del 7 febbraio su Jupiter: si tratta di SMOG.

Questo airdrop, dedicato ai possessori del token SMOG, sembrerebbe riservare ricompense molto interessanti ai suoi partecipanti, anche se molti aspetti del progetto sono ancora, per ora, ignoti.

Stando alla tokenomica del progetto, la fornitura totale di SMOG è pari a 1,4 miliardi, dei quali il 50% è destinato al marketing, il 35% agli airdrop, il 10% ai listing e il 5% alla liquidità. Da questo si evince quanto sia importante la promozione del progetto da parte del team e che ci saranno vari airdrop nel corso del tempo.

La roadmap è suddivisa in tre fasi e ha, come scopo principale, quello di creare una solida community di “Fedeli” del progetto, che Smog ha intenzione di portare fino a quota 100.000 membri, e di lanciare una serie di airdrop, fino a rendere SMOG la meme coin più importante della rete Solana.

Infine, il team ha annunciato anche il lancio su Ethereum, sfruttando il bridge di Wormhole e utilizzando PortalBridge.com: a questo scopo verrà emesso uno SMOG ETH LP, che consentirà al progetto di essere acquistato anche tramite Ethereum.

Si vocifera anche dell’arrivo di una piattaforma di staking con APY intorno al 40-50%, per incentivare gli utenti a mantenere il token: quelli acquistati tramite DEX o sul sito ufficiale saranno entrambi eleggibili per lo staking.

Per partecipare all’airdrop in corso, è necessario collegare alla pagina ufficiale del progetto un crypto wallet compatibile con Solana, ovvero Phantom o simili. Si potranno poi scambiare SOL, USDT o BONK con i token SMOG desiderati usando Birdeye o il DEX di Jupiter o ancora Ethereum.

Gli investitori potranno poi unirsi alla community di SMOG su Zealy e accettare di partecipare a delle sfide per ottenere punti extra, indispensabili per far crescere le possibilità di essere selezionati tra i Fedeli e quindi di guadagnare tramite gli airdrop.

Chi è interessato a questa nuova opportunità della rete Solana, può rimanere aggiornato sulle novità del progetto unendosi alla community su X, Discord e Telegram: Smog ha tutte le carte in regola per diventare la nuova Pepe, per cui è opportuno valutare se investire in questo nuovo progetto.