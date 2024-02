Piano qualità dell'aria, Coldiretti: "No all’obbligo di copertura della concimaia”

Il Piano regionale di Qualità dell’Aria rischia di generare, in relazione ad alcuni obblighi, un impatto negativo sulle imprese in particolare, secondo le attuali regole, su quelle zootecniche della nostra Regione che dovrebbero sostenere degli investimenti economici rilevanti, per cui è necessario adottare metodologie alternative, anche incentivando una preventiva azione di sperimentazione. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte nell’inviare una specifica lettera al governatore, Alberto Cirio, all’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, e all’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa.

“Come abbiamo già ribadito negli incontri e nelle comunicazioni precedenti, è indispensabile e non più rinviabile l’eliminazione dell’obbligo di copertura della concimaia – afferma Bruno Mecca Cici, vice presidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia -. La costruzione di tali strutture, oltre ad avere dei costi insostenibili per le imprese, avrebbe anche un significativo impatto in termini paesaggistico-ambientali”.

“Va, quindi, modificato l’approccio attuale consentendo alle imprese di agire secondo principi di gradualità e sostenibilità, ovvero è necessario creare i presupposti affinché ogni singola realtà possa, attraverso un maggior equilibrio, ottimizzare il processo gestionale. Le aziende agricole, ed in particolare quelle zootecniche, stanno già attraversando un difficile momento economico, ed è impensabile, quindi, gravare su di loro con ulteriori spese ed investimenti”, concludono Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.