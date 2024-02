Minacciava e picchiava da tempo la nonna per estorcerle denaro: i carabinieri di Nichelino pongono fine all'incubo

Minacciava e picchiava la nonna per estorcerle denaro: arrestato dai carabinieri di Nichelino

I soldi non gli bastavano mai. E così minacciava la nonna per averne altri, arrivando anche a picchiarla con un bastone. La brutta storia è successa a Nichelino, con i carabinieri guidati dal tenente Maurizio Piccione che hanno posto fine all'incubo della donna nei giorni scorsi.

Decisiva la chiamata del marito al 112

I militari dell'Arma sono intervenuti dopo che il marito dell'anziana si è deciso a chiamare il 112, nonostante le fosse contraria, perché temeva che il nipote in questa occasione potesse andare ancora oltre, arrivando a compiere la tragedia.

Aggressore già noto alle forze dell'ordine

Sono così scattate le manette per un 28enne, già noto alle forze dell'ordine per aver molestato i passanti nei giorni a ridosso del Capodanno quando, palesemente ubriaco, era arrivato anche ad aggredire i carabinieri intervenuti per bloccarne i bollenti spiriti.

Ma se quella volta era stata soprattutto una bravata, adesso le accuse sono ben più gravi, nonostante la nonna inizialmente avesse provato a negare l'evidenza dei fatti e delle ripetute aggressioni.