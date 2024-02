Battaglia delle arance, a Ivrea trionfano i Diavoli tra i "combattenti" a piedi

Anche quest'anno le arance sono volate, tra i carri che passavano e i cappelli frigi. E i vincitori, al termine della terza giornata di Battaglia, ha visto emergere come vincitori i Diavoli aranceri, primi classificati tra gli aranceri a piedi.

La classifica per Cavalli-Finimenti-Guida, invece, incorona gli Aguzzini dei Biandrate, con alle spalle gli Alfieri della vecchia Ivrea e poi i Templari. La graduatoria per allestimento e design, invece, premia i Paladini di Sant'Ulderico, quindi i Cavalieri del Tricolore e gli Arcieri di via Palestro.