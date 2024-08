Due spaccate nel corso della notte: quattro persone arrestate da parte della Polizia

Spaccata in un negozio di pc

Sempre grazie alla segnalazione di due cittadini è stato possibile recuperare 3 pc e 2 notebook rubati nella notte da un negozio di computer di via Botticelli. Infatti, mentre i due amici che si trovavano a chiacchierare all’interno dei Giardini Jaquerin, si sono accorti di un giovane che stava sfondando con un tombino le vetrine di un negozio di articoli da pc, per uscirne un paio di minuti dopo con diverso materiale in mano; il 24enne, successivamente, fuggiva in direzione di corso Taranto, in compagnia di due complici, di 26 e 30 anni, che avevano assistito al fatto facendo da palo. Una pattuglia li ha sorpresi mentre stavano cercando di spartirsi il bottino e li ha arrestati per furto aggravato in concorso.