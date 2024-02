"Nutrirsi di cultura 0-6": 1200 libri dedicati ai bambini disponibili in scuole e luoghi di aggregazione di Torino

1200 libri bellissimi e colorati, dedicati a bambine e bambini nella prima infanzia, andranno a popolare 12 luoghi della vita dedicati alle famiglie, per raggiungerne il più possibile, nei quartieri Vallette, Aurora, Barriera di Milano, Mirafiori e a Porta Palazzo.

La lettura precoce, in famiglia, come acclarato da una mole crescente di evidenze scientifiche, è una risorsa cardine per il benessere dei bambini e dei loro genitori che il Piemonte promuove da oltre vent’anni, con il programma Nati per Leggere.

Nell'ambito dei programmi Nati per Leggere (Biblioteche) e Nati con la Cultura (Musei) e del progetto Nutrirsi di Cultura 0-6, sviluppato con azioni di sistema e di prossimità, sono stati attivati dei punti di lettura e prestito in alcuni quartieri della Città di Torino per favorire la partecipazione culturale delle fasce di cittadini più vulnerabili. Il progetto nell’ambito del Bando Cultura per crescere è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Tutti i bambini hanno bisogno di storie per immaginare, ricordare e crescere, storie da ascoltare e narrare, da condividere e custodire nel tempo. Le storie diventano casa e rifugio da abitare (…) hanno un ruolo nello sviluppo affettivo, cognitivo e linguistico di tutt* i bambin*. Nessuno escluso”

I piccin* figli di famiglie immigrate rischiano di crescere con meno storie.

Con l’obiettivo di favorire e diffondere la confidenza con i libri in età prescolare, in una società sempre più plurale e in nome dell’accoglienza e del riconoscimento della ricchezza delle diverse culture, oltre 500 libri sono scritti nelle lingue maggiormente parlate nella nostra città: albanese, catalano, francese, inglese, olandese, portoghese, rumeno, russo, cinese, arabo, spagnolo, tedesco, ucraino, kinyarwanda, oromo, somalo, swahili, tigrino, yoruba, punjabi, hindi, gujarati, bengali, tamil, tagalog.

Come afferma AIB-Associazione Italiana Biblioteche che promuove il programma Mamma Lingua, “le narrazioni rappresentano ponti e fili che legano le infanzie (..) e accanto alla lingua madre, si fa spazio, grazie ai libri, la lingua del Paese in cui si cresce”.

I libri sono ambasciatori delle 18 biblioteche civiche: un QRcode rimanderà a informazioni sui servizi, invitando a un viaggio di scoperta e di relazione nelle diverse sedi dove, oltre ai libri da prendere in prestito gratuitamente, le famiglie possono reperire documentazioni, informazioni di cittadinanza, frequentare i vari corsi in programma (lingue, supporto nella trasformazione digitale, incontri con gli esperti sulla genitorialità, etc.), utilizzare gli spazi 0-6 dedicati alle famiglie.

“Questa dotazione straordinaria, per favorire la prossimità con le famiglie, integra l’offerta in biblioteca ed è resa possibile da un percorso in rete “Nutrirsi di Cultura 0-6”, assegnatario del programma “Cultura per Crescere” varato da Fondazione Compagnia di San Paolo, che mira alla costruzione di sistemi di cooperazione tra i mondi della Cultura, Sanità, Sociale ed Educazione a favore delle Famiglie 0-6”, afferma l'Assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia.

Tra i partner del programma: ASL Città di Torino; AOU Città della Salute e della Scienza con la TIN-Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale S. Anna; AO Ordine Mauriziano; Ordine dei Medici – Pediatri di famiglia; AIB-Associazione Italiana Biblioteche; ACP-Associazione Culturale Pediatri; CSB-Centro per la Salute del Bambino; Abbonamento Musei e Fondazione Torino Musei (con GAM-Galleria d’Arte Moderna, MAO-Museo di Arte Orientale e Palazzo Madama); Case del Quartiere (Officine CAOS, Casa nel Parco, Bagni Pubblici di Via Agliè); Circoscrizioni cittadine; Centro Interculturale; Fondazione Paideia; Area Onlus; Centro Relazioni e Famiglie della Città di Torino; Istituto Comprensivo Torino II; Ufficio Pastorale Migranti; Associazione genitori Scuola dell’Infanzia Marc Chagall “Insieme”; Cooperativa Sociale G. Accomazzi; Spazio ZeroSei; Save the Children – Associazione Vides Main; Filieradarte – UniTo.

Trovi le valigie dei libri, che verranno animati da attività in:

Quartiere Aurora

Cecchi Point – Casa del Quartiere di Aurora | Via A. Cecchi, 17

Ufficio Pastorale Migranti | Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22

Scuola dell'Infanzia Marc Chagall | Via A. Cecchi, 2

I.C. Torino II – Plesso Parini | C.so Giulio Cesare, 26

Vallette

Officine Caos – Casa del Quartiere di Vallette | Piazza E. Montale, 18a

Vides Main | Via Fiesole, 19

Porta Palazzo

Centro PLOT- Cooperativa Accomazzi | Via S. Domenico, 13bis/i

Spazio ZeroSei | Piazza della Repubblica, 2b

Barriera di Milano

Bagni Pubblici di Via Agliè – Casa del Quartiere di Barriera di Milano | Via Agliè, 9

TIN-Terapia intensiva neonatale Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna | Corso Spezia, 60

Centro Famiglie - Spazio Pippi | Piazzetta Visitazione, 13

Info: Biblioteche civiche torinesi, tel. 011 01129800

https://bct.comune.torino.it/programmi-progetti/progetto/nutrirsi-di-cultura-0-6