Ferragosto nei musei: tutti i luoghi della cultura aperti e con ingressi ridotti

Ferragosto per chi resta in città vuol dire cultura. Diversi i musei e le gallerie che restano aperti in occasione della festività estiva più attesa.

Ecco allora tutte le proposte di questo 15 agosto 2024.

Musei Civici



GAM, MAO e Palazzo Madama saranno aperti con orario regolare ma a tariffe speciali: 1 euro per le mostre temporanee dei tre musei e per le collezioni di MAO e Palazzo Madama. Le collezioni permanenti della GAM sono chiuse per riallestimento ma le mostre tutte visitabili.

Museo del Risorgimento

Una visita teatralizzata è la proposta del Museo per passare un insolito Ferragosto tra le sale espositive che raccontano la storia d’Italia nell’Ottocento. In “Liberi Tutti”, a cura di Teatro&Società, il pubblico di questa particolare visita teatrale è invitato a guardare le sale del Museo e le sue collezioni da un particolare e privilegiato punto di vista. Gli spettatori saranno protagonisti del racconto e potranno riflettere sui molteplici significati di uno dei valori più alti del nostro vivere civile: la libertà.

Museo Egizio

Apertura prolungata per il Museo Egizio che si appresta a celebrare il Bicentenario. I visitatori potranno entrare dalle 9 alle 20.



Castello di Miradolo

A Ferragosto immancabile appuntamento con la Caccia al Tesoro “All’ombra degli alberi” nel parco del Castello. Indizio dopo indizio, si andrà alla scoperta del tesoro botanico del parco: attraverso storie e curiosità si conosceranno meglio questi vetusti e preziosi abitanti che in una giornata d’estate rigenerano con la loro ombra. Un’esperienza di gioco educativo per tutti, immersi nella natura.

Per il pranzo di Ferragosto al Castello è possibile fare un picnic goloso nel Parco con i cesti dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo. I cestini, confezionati artigianalmente, possono essere ritirati direttamente nella Caffetteria del Castello dalle ore 12, previa prenotazione. Menù dedicati per adulti e bambini, con proposta vegetariana.

Reggia Reggia di Venaria



Continuano le Sere d'estate che mercoledì 14 agosto, alla vigilia di Ferragosto, permetteranno al pubblico di visitare dalle 9.30 e fino alle 23. Il giorno dopo, la Reggia sarà aperta con orario normale.

Castelli aperti

Scoprire il Piemonte da un punto di vista inedito: è questa la proposta di Castelli Aperti che anche per la giornata di Ferragosto offre molte possibilità di visita con l'apertura di numerose dimore storiche, palazzi, musei, torri e borghi storici aderenti al circuito. I castelli aperti in provincia di Torino sono Arignano – Castello delle 4 Torri; Caravino – Castello e Parco di Masino; San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo.