Carcere di Torino, un detenuto si arrampica dal cortile e minaccia di buttarsi dal terzo piano

Tragedia sfiorata questo pomeriggio nel carcere torinese delle Vallette dove un detenuto straniero, per motivi che non si conoscono, si è arrampicato dal cortile passeggi alle grate del padiglione C salendo fino al terzo piano minacciando di gettarsi nel vuoto. A mettere in salvo l’uomo i vigili del fuoco che con l’ausilio della polizia penitenziaria.

A renderlo noto l’Osapp che in una nota attraverso il segretario generale Leo Beneduci sottolinea: "Il sistema penitenziario è al completo sfascio chiediamo l’intervento immediato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Mattarella con la dichiarazione dello stato di emergenza considerato il persistente immobilismo dell’amministrazione penitenziaria centrale e la contestuale assenza di risultati in favore della collettività".