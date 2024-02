Lavoratrici di Associazione Eufemia in sciopero contro il nuovo direttivo: "Tesseramenti in massa anomali a un mese dal voto"

Scioperi e manifestazioni tra le realtà del terzo settore non si vedono tutti i giorni, ma da qualche settimana le lavoratrici di Associazione Eufemia stanno protestando per le decisioni del nuovo consiglio direttivo.

Sciopero iniziato il 29 gennaio

Sono in sciopero dal 29 gennaio 5 delle 7 dipendenti fisse, con la solidarietà e il sostegno delle 2 rimanenti, di collaboratori esterni e di realtà in contatto con l'associazione. Questa mattina il direttivo ha incontrato in un tavolo di contrattazione il sindacato CUB e la delegata delle lavoratrici per avviare una trattativa. All'esterno di Comala, nel frattempo, le dipendenti in sciopero hanno presidiato insieme ai sostenitori, per far conoscere le loro istanze.

Le accuse al nuovo direttivo

Le scioperanti accusano il consiglio direttivo di aver demansionato alcune dipendenti, grazie alla nuova composizione del consiglio formatasi a dicembre in seguito all'iscrizione anomala di numerosi soci, entrati nell'associazione appositamente per le elezioni. "Nell'estate del 2023 ci era stato proposto un piano di allineamento dei salari con la creazione di 6 diversi livelli, con un importante gap salariale per gli allora 9 dipendenti - ha raccontato Ilaria, membro del consiglio direttivo espulsa ieri in seguito alla protesta - Abbiamo provato a proporre un rialzo per tutti, il riconoscimento delle competenze che effettivamente mettevamo in campo e dall'altro lato proponevamo l'allargamento del potere decisionale con parte delle lavoratrici. La proposta non è stata apprezzata e in autunno si sono mossi per portare molte persone vicine a loro a tesserarsi in massa a un mese dal voto, si sono moltiplicati gli iscritti per prendere parte all'assemblea dei soci per eleggere nuovi membri del direttivo".

"Dopo Natale il direttivo ha proposto ai lavoratori una nuova organizzazione con contratti che aumentavano il livello sulla carta ma non rispecchiavano le responsabilità e le mansioni né il reale livello di competenze del gruppo, alcune di noi sarebbero state demansionate da posizioni di coordinamento", ha poi aggiunto.

"Situazione grave, ma abbiamo il sostegno dei soci"

"Il 25 gennaio hanno approvato le loro proposte respingendo le nostre richieste. La loro risposta è stata la mia espulsione dal direttivo. Abbiamo il sostegno di soci, di persone che hanno lavorato con noi e conosciuto l'associazione - ha proseguito Ilaria - La solidarietà ci sta aiutando moltissimo, ci supportano movimenti come Non Una Di Meno e Essenon, realtà che abbiamo incontrato negli anni che ci hanno imparato a conoscere".



"Ho collaborato con Eufemia questo autunno in tre progetti - ha raccontato Fabio - e ho assistito a questa assemblea di dicembre che ha portato al nuovo direttivo e allo stravolgimento dell'associazione, che dall'esterno è evidente quanto sia stato organizzato e quanto sia stato improvviso, ha completamente stravolto i rapporti di poteri. Questa situazione non è unica e riguarda moltissimi lavoratori del sociale, ma questa risposta è esemplare".

La replica di Eufemia: "Campagna diffamatoria"