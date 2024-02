Arriva a Torino la nuova app per scambiare libri

Book2Book è la nuova app disponibile in città che permette di scambiare i propri libri, nata dall’idea di giovani under 35 per incentivare l'accessibilità della cultura e la riscoperta dei luoghi di aggregazione sociale di Torino.

Cos’è Book2Book? È un progetto di prossimità e scambio che mette al centro persone, libri e spazi di socialità. Book2Book nasce da un gruppo di giovani under 35 dell’Associazione Mogoa ed è finanziato dalla Compagnia di San Paolo. La sua prima implementazione è l’omonima applicazione accessibile da web e da smartphone che a Torino permette alle persone di registrare i propri libri e di scambiarli. L’app Book2Book è stata lanciata a Torino il 22 giugno 2023 e rappresenta la prima biblioteca di prossimità in Italia.

Cosa sono i BookPoint? Sono luoghi aggregativi della città che hanno aderito alla rete di B2B e offrono uno spazio sicuro per ospitare gli scambi dei libri tra gli/le utenti dell’applicazione. L’obiettivo dei BookPoint è di favorire le reti territoriali, l’accessibilità alla cultura e dare visibilità agli spazi aggregativi della città. I BP sono a oggi distribuiti nei quartieri di San Salvario, Cenisia, San Donato, Barriera, Mirafiori e il Centro. Ogni BP può caricare sull’app di B2B il proprio catalogo di libri, creando così delle piccole biblioteche diffuse e accessibili al prestito.