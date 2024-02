Follia a Nichelino: "Non mi fate passare" e aggredisce con il cane una coppia di sessantenni

"Non mi fate passare" e aggredisce con il cane una coppia di sessantenni

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 13 febbraio, in via Giusti a Nichelino, dove una coppia di sessantenni sono stati aggrediti mentre passeggiavano.

Discussione presto degenerata

Un uomo sulla trentina, mentre camminava assieme al suo cane, li ha incrociati e, stando a quanto raccontato dalla coppia, li avrebbe assaliti con l'animale perché ne rallentavano il passaggio. La discussione è presto degenerata, con l'uomo che prima ha spintonato la donna e poi ha sferrato un pugno al marito di lei.

Sul fatto indagano i carabinieri

Entrambi sono stati medicati in pronto soccorso, poi si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia. Adesso i militari dell'Arma indagano per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.