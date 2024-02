Il Liceo Francese chiede più sicurezza per i pedoni: "Ogni giorno mille studenti, genitori e docenti attraversano la strada"

Il Liceo Francese Internazionale Jean Gino di Torino vuole più sicurezza per gli alunni, professori e chi quotidianamente attraversa la strada. L'istituto, che ha sede in corso Casale 324 , da tempo chiede alla Città degli interventi: lo scorso 21 novembre è stata inviata una lettera alla Circoscrizione 7, al Prefetto, alla Polizia Municipale e all'assessorato.

Macchine sfrecciano ad alta velocità

A farsi portavoce dei disagi, tramite un'interpellanza discussa oggi in commissione, il Vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. "In corso Casale e su Strada Superga - ha spiegato - i veicoli sfrecciano ad alta velocità, rendendo di fatto impossibile attraversare la strada in sicurezza". Preoccupazione condivisa dalla dirigenza scolastica, che ha spiegato come nell'orario di entrata ed uscita gli incroci siano utilizzati da mille persone, tra i 600 studenti, accompagnatori ed insegnanti.