Nichelino, l'Internet point in realtà raccoglieva scommesse sportive fuori legge: multa da 40mila euro e sequestro dei locali

Doveva vendere ricariche e lavorare come Internet point, ma in realtà la Polizia ha scoperto che, quel negozio di Nichelino, era diventato un centro per il gioco d'azzardo e le scommesse illecite. A confermare i sospetti delle forze dell'ordine, durante i controlli, i numerosi clienti trovati in possesso di tagliandi relativi a scommesse sportive (soprattutto calcio) effettuate su piattaforme dedicate. Le scommesse venivano accettate dal titolare dell’esercizio, che avrebbe utilizzato allo scopo il conto gioco di una terza persona, al momento non indagata, avvalendosi del suo codice fiscale.