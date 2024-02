Meteo: sul Torinese tempo stabile e ancora primaverile per tutto il weekend

Meteo: tempo stabile e ancora primaverile per tutto il weekend

Nei prossimi giorni continuerà questa fase più stabile, anche se gradualmente l'alta pressione lascerà spazio a correnti più instabili da ovest a partire dalla prossima settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi venerdì 16 a domenica 18 febbraio

Cielo variabile a causa di vari passaggi nuvolosi ma senza precipitazioni, in particolare oggi e da domenica pomeriggio. Domani e domenica mattina al più velature. Sulle pianure possibili foschie o nebbie di notte e primo mattino.

Temperature ancora oltre la media del periodo specie in montagna. Massime in pianura tra 15 e 17 °C , con punte fino 18/19 °C nella giornata di sabato. Minime variabili tra zone con rasserenamenti e zone con copertura nuvolosa o nebbia, per cui i valori potranno distribuirsi tra 4 e 9 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Tendenza successiva

Inizio settimana che potrebbe essere più dinamico, con un primo passaggio di un debole fronte nella notte tra domenica e lunedì ma senza precipitazioni significative, e poi possibili piogge nella giornata di martedì. Le temperature saranno poi in calo e ritorneranno nelle medie del periodo. Maggiori dettagli li avremo nei prossimi aggiornamenti.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino