Un'attesa durata 27 anni: il Duomo torna al suo antico splendore, dopo l'incendio della Cappella della Sindone del 1997 [VIDEO]

È finalmente terminato il restauro del Duomo di Torino, dopo il terribile incendio del 1997. Gli ultimi lavori hanno interessato l'area del coro, della galleria e dello scurolo: questi ambienti erano stati occupati dal cantiere a sostegno della Cappella della Sindone, situata sopra a questi spazi interrati.

Restaurato anche un affresco del 1700

Il cantiere è stato completamente rimosso nel 2018 e l'area necessitava di essere riportata alla situazione originaria, in parte per le dirette conseguenze dell'incendio e in parte per gli effetti del cantiere stesso.