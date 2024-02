Topi d'auto in manette a Barriera di Milano. I Carabinieri di Torino, durante l'attività di controllo, hanno arrestato due uomini di 45 e 34 anni per "furto aggravato in concorso".

La coppia è stata sorpresa nel quartiere della Circoscrizione 6 mentre forzava i nottolini di due autovetture parcheggiate. Addosso i due avevano già diversi oggetti sottratti dalle macchine, oltre ad attrezzi da scasso utilizzati per commettere il furto. I ladri sono attualmente agli arresti domiciliari.