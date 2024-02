Gaming P2E: i fattori di un ecosistema avvincente

Dopo aver resistito al mercato ribassista del 2022, il settore degli asset digitali può raggiungere il suo pieno potenziale, spinto da una serie di fattori.

L’approvazione degli ETF Spot Bitcoin a gennaio del 2024 ha generato un rally della criptovaluta e delle altcoin. Inoltre, ad aprile è prevsito l’halving del Bitcoin, un evento che storicamente ha innescato fasi rialziste di mercato.

Il sentiment positivo di mercato ha influito anche sul gaming su blockchain. Secondo gli analisti, il settore potrebbe raggiungere i 104,5 miliardi di dollari (CAGR del 68,2%) entro il 2028.

Non a caso, ci sono diversi progetti di gaming P2E basati su criptovalute che stanno attirando gli investitori.

In questo articolo analizzeremo le caratteristiche degli ecosistemi del gaming P2E e di Meme Kombat, una piattaforma di gioco basata sul token nativo MK che a breve verrà lanciata sul mercato.

Gli ecosistemi P2E

Il modello di gioco Play-to-Earn è stato il precursore del gaming cripto, con un ecosistema che si è evoluto nel corso degli anni.

Al momento, gli sviluppatori di gaming P2E preferiscono creare ecosistemi, in quanto possono offrire una vasta gamma di opzioni e funzionalità. In generale, un buon ecosistema deve tenere conto di diversi fattori per poter funzionare.

Economie sociali

Prima di tutto, un ecosistema P2E ha bisogno di giocatori. Proprio come nel gaming online tradizionale, la salute di un gioco P2E dipende molto dalla partecipazione della sua community.

Un ecosistema deve dare l’opportunità ai suoi utenti di giocare, interagire e partecipare all’evoluzione del gioco. In questo modo, gli utenti potranno creare una vera e propria economia sociale all’interno del gioco, attraverso lo scambio di NFT o l’utilizzo di un token nativo.

Esperienze coinvolgenti

Sebbene i livelli produttivi del gaming su blockchain siano ancora molto lontani da quelli del gaming tradizionale su console e PC, la blockchain può garantire interoperabilità tra giochi e decentralizzazione per creare esperienze coinvolgenti che uniscono la realtà al mondo virtuale.

Ad esempio, The Sandbox, uno dei progetti di metaverso più famosi, vanta oltre 2 milioni di utenti registrati ed è partner di grandi marchi come Warner Music Group.

In futuro, il gaming su blockchain potrebbe evolversi e raggiungere la qualità di quello tradizionale, grazie al coinvolgimento di grandi software house e publisher come Square Enix.

La casa produttrice della mitica serie di JRPG Final Fantasy, ha dichiarato di voler puntare su NFT e gaming P2E in futuro, cosa che potrebbe influenzare anche altre importanti software house nel campo del gaming.

Meme Kombat e il Play To Earn

Il P2E (Play To Earn) è alla base del gaming su blockchain. Questa meccanica permette di guadagnare ricompense in criptovalute o in NFT giocando.

Tuttavia, gli sviluppatori di giochi P2E devono cercare di equilibrare le meccaniche per le ricompense, con un gameplay avvincente, in modo da attirare i giocatori al loro titolo.

Spesso, i giochi P2E puntano troppo sulla promessa di ricompense generose, sottovalutando però l’importanza del gameplay.

Sebbene il guadagno è uno dei motivi principali che spinge i giocatori a provare i titoli P2E, un gameplay poco curato può portarli ad abbandonare il gioco dopo poco tempo.

Meme Kombat, unisce le meccaniche P2E a un gameplay innovativo, basato sui combattimenti tra i personaggi delle meme coin più famose.

I giocatori potranno scommettere sull’esito degli scontri, puntando il token nativo MK. Tuttavia, il risultato dei combattimenti sarà imprevedibile, in quanto gestito completamente da un’intelligenza artificiale.

Pertanto, i giocatori dovranno elaborare strategie, tenendo conto delle caratteristiche dei personaggi coinvolti nello scontro, delle meccaniche in-game e degli odds forniti dalla piattaforma. Le vittorie verranno ricompensate in MK e registrate sulla blockchain.

La possibilità di sfidare altri giocatori in scommesse testa a testa, oppure puntare contro il gioco, rende Meme Kombat adatto agli amanti del PvP (Player Vs Player) e del PvGame (Player Vs Game).

Per coinvolgere la community, il team di sviluppo di Meme Kombat aggiornerà la piattaforma con nuovi contenuti stagionali, seguendo l’esempio dei Gaas (Games as a service).

Il listing del token MK sugli exchange è previsto tra circa sette giorni.

