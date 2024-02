Per la primavera 2025 differenziata porta a porta estesa a tutta Torino: i prossimi step

Lo step successivo riguarderà l’area compresa tra il l ungo Po, piazza Vittorio e Vanchiglia . Nella seconda metà del 2024 partirà la progettazione di questa fetta di territorio tra il centro e Vanchiglia, per attivare poi il porta a porta per i primi mesi 2025 . “Così – ha osservato Riu - tutta la città sarà servita dalla raccolta domiciliare” . Attualmente a Torino la percentuale di differenziata è circa del 55% ma, come ha ricordato Foglietta, “ il miglioramento di questo dato è un obiettivo di mandato ”.

Dopo la zona aulica, il 12 febbraio è partita l’estensione della raccolta differenziata porta a porta al resto del centro di Torino. Questa seconda fase coinvolge le abitazioni e le attività commerciali comprese nell’area tra via Pietro Micca, Piazza Castello, via Carlo Alberto, via dei Mille, piazza Cavour, via Giolitti, via San Massimo, via Verdi, via Rossini, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via della Consolata, piazza Arbarello e via Cernaia.