A Torino nel 2023 oltre mille multe per rifiuti abbandonati: a Borgo Vittoria i più sporcaccioni [VIDEO e FOTO]

Torino sommersa dai rifiuti, specie in Borgo Vittoria e Barriera di Milano

Divani, ma anche sedie ed altri mobili, sacchetti dell’immondizia e scatoloni abbandonati nelle isole ecologiche. Nel 2023 a Torino sono state fatte, da addetti Amiat e Polizia Municipale, 457 verbali per rifiuti lasciati in maniera illegale, per un totale di 1.097 sanzioni accertati. A fornire i dati l’assessore all’Ambiente Chiara Foglietta, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

I più sporcaccioni

A conquistare la maglia nera come i più “sporcaccioni” sono i residenti di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, con 75 sanzioni. Seguono gli abitanti di Barriera di Milano e Falchera, con 76. Ottengono il terzo gradino in negativo del podio i cittadini di Aurora e Vanchiglia, con 58 verbali.

Al contrario, il minor numero di abbandoni si registra nella Circoscrizione 2, dove sono state fatti appena nove multe.

Attività di contrasto

“Il fenomeno dell''abbandono di rifiuti al suolo,- ha spiegato l’assessore all’Ambiente Chiara Foglietta - è contrastato da Amiat attraverso la loro quotidiana rimozione mediante motocarri a vasca o pedanati che garantiscono il servizio di pre raccolta a supporto della canonica attività di svuotamento contenitori”.

“Purtroppo, – ha aggiunto -in alcune porzioni di territorio particolarmente critiche, nonostante i passaggi straordinari da parte di Amiat, la situazione si ripresenta poco dopo compromettendo velocemente il risultato dei passaggi”.

Foglietta ha poi ricordato come "negli ultimi due anni sono stati attuati diversi ulteriori interventi per contrastare il fenomeno, dalla creazione di un nucleo di controllori ambientali all'introduzione di un sistema di videocamere fino all'aggiunta e modifica dei contenitori e all'aumento dei passaggi".

“Riceviamo continue segnalazioni di rifiuti abbandonati, - ha replicato Firrao di Torino Bellissima - ad esempio in piazza Crispi, ma il problema è diffuso. C’è qualcosa che evidentemente non sta funzionando come dovrebbe”.