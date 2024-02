Eredità Agnelli, i magistrati chiedono una nuova perizia sulle firme di Marella

Nuova puntata nella infinita querelle relativa all'eredità di Marella Agnelli. La procura di Torino sarebbe intenzionata a chiedere una nuova perizia sulle firme riconducibili alla donna su alcuni documenti sequestrati, insieme a device e a computer, nel corso della perquisizione eseguita nell'ambito dell'inchiesta su di una presunta frode fiscale, in relazione all'eredità della moglie dell'Avvocato e madre di Margherita Agnelli.

Nel corso delle perquisizioni, secondo quanto riferisce l'ansa, i magistrati hanno acquisito gli originali di questi documenti e dunque ora intenderebbero ripetere gli accertamenti già eseguiti sulle copie.

Le analisi già effettuate, come si era appreso nei giorni scorsi, secondo i magistrati avrebbero fatto emergere che le firme in questione sarebbero di "natura ragionevolmente apocrifa" su "alcuni documenti di rilievo", come "le aggiunte testamentarie" e anche su dei "contratti di locazione degli immobili italiani".

I legali di John Elkann e di Gianluca Ferrero, coinvolti nell’inchiesta della magistratura torinese sull’eredità di Marella Agnelli, hanno presentato istanza al tribunale del riesame in merito al decreto di perquisizione emesso dalla procura di Torino. Il provvedimento riguarda sia la documentazione sia i sistemi informatici sequestrati.