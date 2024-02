Nascondeva la droga sotto la maglietta: spacciatore fermato davanti a una scuola elementare

Lo spaccio arriva fino davanti agli istituti scolastici, in un caso addirittura di fronte a una elementare. E' quanto hanno appurato i carabinieri, recependo le numerose segnalazioni da parte dei residenti, partendo dal monitoraggio, chiesto a gran voce dai residenti, sui giardini tra Corso Principe Oddone e Corso Regina Margherita.

I controlli sono stati celeri e capillari e hanno permesso di arrestare un ventenne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto lo scorso 16 febbraio: una delle pattuglie coinvolte ha notato un giovane in atteggiamento sospetto aggirarsi proprio di fronte a una scuola elementare. L'uomo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga nelle vie limitrofe e una volta bloccato ha aggredito con calci e pugni i militari che sono riusciti comunque ad ammanettarlo. In caserma, è stato perquisito e trovato in possesso, nascosti sotto la maglietta, di 11 involucri di crack per un peso complessivo di 8,68 grammi e 1 involucro di 1,71 grammi di hashish.

Lo spacciatore è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida dell’arresto.