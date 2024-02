Rivalta, maxi truffa ai danni di una coppia di anziani: finto tecnico dell'acqua gli porta via 50 mila euro

E' l'ennesimo caso di truffa ai danni di anziani, ma stavolta il bottino è stato particolarmente ricco: circa 50 mila euro tra gioielli e lingotti d'oro.

Finto tecnico dell'acqua

Nella mattinata di sabato a Rivalta un finto tecnico dell'acqua è riuscito a farsi aprire le porte di casa da una coppia di pensionati ultraottantenni, parlando di un guasto in zona e della necessità di fare un immediato controllo. Dicendo loro di tirare fuori tutti gli averi per metterli al sicuro, poi con una scusa ha preso il volo portando via una gran quantità di roba tra soldi, gioielli e persino alcuni lingotti d'oro.

Bottino di 50 mila euro

Il bottino è stato di circa 50 mila euro, secondo quanto riferito dai due proprietari che, appena si sono resi conti della truffa, hanno subito dato l'allarme, ma ormai era troppo tardi. Su quanto accaduto adesso indagano i carabinieri di Orbassano, i primi ad esserci recuperato sul luogo.