Francesco Piu torna al FolkClub: il concerto insieme a Silvio Centamore

Francesco Piu venerdì 23 febbraio alle ore 21.30 torna a calcare il palco del FolkCLub per la quarta volta in carriera, affiancato dal fido batterista Silvio Centamore, per celebrare i suoi primi 20 strepitosi anni di attività musicale.

Definito da Guitar Club “vera e propria forza della natura!”, il chitarrista, cantante e autore sardo che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano e internazionale è impossibile da racchiudere in un solo genere. La sua musica è infatti un mix esplosivo di blues, soul e rock, che strizza l’occhio alla musica mediterranea, con i piedi ben piantati nella tradizione della black music e lo sguardo spalancato verso la contaminazione.

Vent’anni on the road con otto album all’attivo e migliaia di concerti nei più importanti festival, teatri e club in Italia e in Europa, con puntate oltreoceano in Canada e in USA, dove ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis. Il palco è sempre stato il suo habitat naturale, dove vivere aperture di prestigio (tra cui John Mayall, Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, Larry Carlton, Robben Ford, Albert Lee, Joe Bonamassa) e duetti emozionanti con alcuni dei suoi artisti di riferimento, tra cui Tommy Emmanuel, Guy Davis, Roy Rogers, Davide Van De Sfroos, Eugenio Finardi ed Eric Bibb.

Il suo disco d’esordio è “Blues Journey” (2007) dove suona tutto da solo. “Crossing”, pubblicato nell’ottobre del 2019, è l’ultimo album di Francesco: un tributo alla musica del grande Robert Johnson, i cui brani vengono contaminati da suoni del Mediterraneo e dell’ Africa e da sprazzi di elettronica. La radio Mojo Station lo elegge Miglior Album di Blues Italiano dell’Anno ed è inserito dalla redazione della rivista Buscadero, unico Italiano, tra le migliori produzioni dell’anno appena trascorso. Nel 2020 esce il nuovo singolo “We shall not be moved” dove Francesco duetta col grande Eric Bibb e con la moglie Ulrika. Il 2021 é l’anno in cui Francesco affianca i talentuosi Roberto Luti, Davide Speranza e Silvio Centamore dando vita alla formazione Francesco Piu & The Groovy Brotherhood: vera e propria ‘all stars’ del blues Italiano, che nella tournée autunnale registra al Théâtre Municipal de Sens l’album “Live in France”, che testimonia il feeling tra questi musicisti e lo splendido rapporto che lega il bluesman sardo al pubblico francese sin dal 2010.