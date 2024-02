i Dead Poets arrivano a Torino: il concerto al Cap10100

Il palco del Cap10100 è pronto ad accogliere la tappa del “Dead Poets 4 ad honorem”, il tour dei Dead Poets che il 23 febbraio, a partire dalle 21, intratterranno il loro pubblico.

Dopo il trionfale successo del tour "Dead Poets 3", dj FastCut ed Effe4 agency sono lieti di annunciare l'attesissimo quarto tour del capitolo della saga, promettendo un'esperienza live ancora più intensa e coinvolgente. Il Tour “Dead Poets 4 ad honorem” segna il ritorno trionfale di uno degli eventi musicali più attesi nella scena hip hop, con l'energia travolgente e le performance mozzafiato che hanno reso celebre la saga.

Dopo aver esaurito tutte le date del precedente tour, il nuovo capitolo promette di alzare l’asticella offrendo ai fan un live lungo, dinamico e ricco di sorprese. Il palco sarà infiammato dalle performance incendiarie dei Dead Poets, pronti a confermare il loro status nel rap game italiano. Il pubblico potrà godere di un viaggio musicale avvincente, con una scaletta che spazia dai successi più amati alle ultime uscite che cattureranno l'attenzione di tutti gli appassionati. Il tour ospiterà una serie di ospiti speciali e collaborazioni che aggiungeranno un tocco unico e straordinario ad ogni concerto.

“Gli spettatori avranno l'opportunità di sperimentare una fusione di stili e talenti che renderà ogni data un evento unico nel suo genere. Siamo entusiasti di portare il quarto capitolo della nostra saga in giro per l'Italia. Sarà un viaggio epico e non vediamo l'ora di condividere questa esperienza unica con tutti voi”, dichiarano i Dead Poets.

