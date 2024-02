Compagnia di San Paolo: il sindaco Lo Russo indica l'ex rettore Gilli, strada spianata verso la presidenza

Ancora un ex rettore del Politecnico alla guida della Compagnia di San Paolo? Gli indizi sembrano tutti puntare in quella direzione, con Marco Gilli che prende prepotentemente la guida del (risicato) plotone di profili che sembravano indirizzati a raccogliere il testimone da Francesco Profumo.

La corsa a tre (terminata?)

Gli altri nomi usciti più volte, in queste settimane, erano state quelle di Luca Asvisio, presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Torino e quello di un altro ex rettore del Poli, Guido Saracco, che ha appena visto nominare il suo successore, Stefano Corgnati. Ma con la scelta effettuata dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, la strada sembra segnata.



Il primo cittadino ha infatti comunicato ai rappresentanti del Consiglio comunale i nomi da lui individuati per il Consiglio generale: si tratta appunto di Gilli e di Mariagrazia Pellerino. Per consuetudine, il numero uno della Fondazione di corso Vittorio Emanuele II viene individuato all'interno della rosa indicata dal sindaco. Ecco perché Gilli sembra avviato verso la nomina.

Tra Fondazione e Banca Intesa Sanpaolo

Un ruolo peraltro "vacante", in questo momento, visto che lo stesso Profumo ha rassegnato le dimissioni in anticipo rispetto alla naturale scadenza di questa primavera. Un modo - secondo tanti analisti - per potersi presentare alla corsa verso un'altrea poltrona, quella di presidente di Banca Intesa Sanpaolo. Un percorso che però non appare privo di incognite, visto che l'attuale numero uno, Gianmaria Gros Pietro, non sembra intenzionato a farsi indietro, sostenuto anche dal ceo, Carlo Messina.