Mercato Centrale Torino presenta In Lungo in Langhe - sapori e musiche del Piemonte

Una bella serata di degustazione con accompagnamento musicale nella nuova bottega di Mercato Centrale Torino. Il cibo come convivialità e divertimento: è sempre così che lo ha visto Mercato Centrale Torino, con il suo cuore pulsante di artigiani che ogni giorno preparano le loro bontà e le propongono alla piazza, in un'ideale grande spazio aperto a tutti, dove mangiare in compagnia.

Ed è così che viene proposto anche in un appuntamento gustoso e tradizionale, dedicato alla cucina langarola e alla musica popolare, organizzato nell'ultima apertura di Mercato, il Bistrot dLanga. Qui, mercoledì 28 febbraio, a partire dalle ore 20, si terrà "In Lungo in Langhe", una serata speciale di gusto e di note, di piatti e di canzoni, una grande festa con protagonista il Piemonte.

Il menu, curato da Bistrot dLanga e dallo chef Francesco Liboà, proporrà un susseguirsi di classici del territorio, dal vitello tonnato al Gran Bollito misto (35 euro a persona, bevande escluse). L'intrattenimento artistico - musicale, invece, sarà affidato alla Banda Solia, nome che in piemontese significa "parte assolata", cioè il versante della valle che prende più sole. Un gruppo che porta ballate e canti delle valli, con grande entusiasmo e un genuino spirito "Popolare", visto che in fondo “a l’è mach la Musica ch’a fa stè bin”.

Menu della serata

Antipasti

Vitello tonnato

Tomino langarolo con acciughe al verde

Primi

Raviolo del plin al vino

Risotto ai funghi

Secondo

Gran bollito

Dolce

Bonet

Prenotazione obbligatoria a info.torino@mercatocentrale.it