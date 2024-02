Sanità, Valle (Pd): "Piemonte bocciato per la medicina di territorio"

"I dati sui LEA, seppur provvisori, bocciano il Piemonte per quanto riguarda la medicina territoriale, passando dall’88,83 del 2019, ovvero Giunta Chiamparino, al 59,57 del 2022, Giunta Cirio. Anche sul versante prevenzione si registra un peggioramento: dal 91,72 del 2019 all’89,87 del 2022. Evidentemente il centrosinistra non aveva fatto così male, seppur governando una Regione per anni in piano di rientro", sottolinea Daniele Valle, Vicepresidente del Consiglio Regionale ed esponente di punta del Pd.

"Ma su un altro aspetto sembrerebbe che il centrosinistra riuscisse a fare meglio: inviare i dati. Infatti, la tabella sotto la voce Area Ospedaliera riporta uno 0. Insomma, qualcosa non ha funzionato nell’aggiornamento e nella trasmissione dei dati. Problemi alla posta elettronica? Quello che è certo è che anche per quanto riguarda gli ospedali nel 2019 si registrava l’85,78, che nel 2021 era diventato 77,90. Quindi male anche lì e non c’è da aspettarsi sorprese positive visto che lo stesso Icardi ha già parlato di continuità con gli anni precedenti. Vedremo come sarà la classifica definitiva, ma nell’attesa Cirio e Icardi sono bocciati", conclude Valle.