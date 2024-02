Corso Belgio, non si fermano abbattimenti e potature degli alberi. Deviate le linee Gtt [FOTO]

I lavori di potature e abbattimento degli alberi di corso Belgio proseguono, dopo essere stati interrotti per circa un'ora. Poco dopo le ore 14 gli operai sono arrivati in corso Belgio all'angolo con corso Cadore, scortati dalle forze dell'ordine.

Situazione più tranquilla

Sembrano essersi calmati anche i manifestanti di questa mattina, che ora osservano a distanza i lavori ma senza suonare fischietti e pentole. Rimane solo una signora con in mano un tamburo, in segno di protesta, che continua a suonare in direzione degli alberi che stanno per essere potati o abbattuti.

Corso Belgio resta chiuso

Corso Belgio rimane chiuso fino all'altezza di corso Brianza, dove gli agenti della polizia stanno deviando il traffico verso lungo d'Ora. E sono stati deviati anche i mezzi pubblici della Gtt, le linee 15,68 e 77.

Un ragazzo ora si trova faccia a faccia con il cordone della celere, da alcuni minuti sta parlando con gli agenti: "meritate tutti di fare la fine degli alberi caduti".

Rabbia e delusione del Comitato Corso Belgio

"Rimaniamo basiti - dichiarano quelli del Comitato Corso Belgio ... Sì riqualificazione - dagli atteggiamenti prevaricatori e mistificatori dei contrari all’abbattimento degli alberi di corso Belgio ritenuti pericolosi per l’incolumità dei cittadini".

"All’interno del nostro gruppo Facebook - continua il comitato - ci sono molti residenti e commercianti della zona che hanno dovuto, nuovamente, subire dei disagi per la chiusura della strada e per la deviazione dei mezzi pubblici a causa della presenza di quattro gatti rumorosi che avrebbero impedito ai tecnici di lavorare se non si fosse chiuso il corso".

Ore 14.30 Tra i manifestanti rimasti c'è anche una signora con in mano un mazzo di fiori. L'obiettivo, insieme agli altri componenti del comitato "Salviamo gli alberi di corso Belgio", è di lasciare il mazzo di fiori sopra i tronchi tagliati in segno di lutto.

I lavori continuano anche sull'albero che stamattina era presidiato dai manifestanti, con un uomo che si era addirittura incatenato nel tentativo di difendere la pianta.

Ore 14.50 Un manifestante ha acceso una cassa bluetooth, proprio davanti al cordone degli agenti della polizia, riproducendo la canzone di Friedrich Händel "Lascia che io pianga".

Ore 15.35 Sui lavori di questa mattina in corso Belgio, si è espressa anche l'avvocato dei 21 firmatari che hanno presentato il ricorso sulla scelta di abbattimento degli alberi: "Riteniamo che questa manifestazione sia stata determinata da una controversia, che certifica che le piante non siano tutte da abbattere - ha commentato l'avvocato Virginia Cufaro - I manifestanti sono qui per difendere e garantire il proprio diritto alla salute, oggetto del ricorso".

"Valuteremo- ha poi aggiunto - anche le modalità di potatura per verificare che gli alberi non siano stati danneggiati".

Ore 15.50 Con la situazione ormai tornata tranquilla, sta riprendendo anche la normale viabilità dei mezzi pubblici nella zona.