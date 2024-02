A Nichelino arriva il 'dentista sociale' per regalre un sorriso a chi è in difficoltà

A Nichelino arriva il 'dentista sociale' per aiutare chi è in difficoltà

A Nichelino se ne parlava già da prima che finisse il 2023 e nell'ultimo Consiglio comunale la mozione è stata infine approvata: viene istituito in città un servizio di odontoiatria sociale, il dentista per chi non può permettersi le cure perché vive in una condizione difficile o di precarietà economica.

Regalare un sorriso a chi non se lo può permettere

“Uno strumento ideale per aiutare coloro che si trovano in condizione di grave crisi economica ed emarginazione sociale ad accedere alle cure dentarie. Prendersi cura di queste persone è un dovere tanto quanto un diritto di tutti, indipendentemente dalle proprie capacità economiche. Un diritto sancito dalla Costituzione Italiana e fondato sui principi di universalità, equità e solidarietà”, si legge nel documento che ha avuto l'ok della maggioranza.

Il servizio gestito dal Cisa coi medici del territorio

Nelle prossime settimane si stabiliranno i criteri per decidere chi può farvi ricorso e con quali modalità. Sicuramente il servizio sarà organizzato in collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Cisa 12 e i dentisti presenti sul territorio, in modo tale che vengano offerte prestazioni gratuite a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche precarie.